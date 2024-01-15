Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн ответил, скучает ли он по периоду карьеры в Англии

Гарри Кейн ответил, скучает ли он по периоду карьеры в Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил, скучает ли он по периоду карьеры в Англии.

«Скучаю ли я по Англии? Это хороший вопрос, но я не из тех, кто постоянно по чему-то скучает. Я из тех, кто смотрит вперёд, а не в прошлое. Мне нравится в Мюнхене. К счастью, здесь все говорят по-английски, что очень упрощает ситуацию. У меня есть работа и семья, о которой я забочусь. Мне приятна моя нынешняя повседневность», – приводит слова Кейна Kicker.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер» (42).

Материалы по теме
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского. Какой?
Истории
Кейн повторил крутой рекорд Левандовского. Какой?

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android