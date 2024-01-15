Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ответил, скучает ли он по периоду карьеры в Англии.

«Скучаю ли я по Англии? Это хороший вопрос, но я не из тех, кто постоянно по чему-то скучает. Я из тех, кто смотрит вперёд, а не в прошлое. Мне нравится в Мюнхене. К счастью, здесь все говорят по-английски, что очень упрощает ситуацию. У меня есть работа и семья, о которой я забочусь. Мне приятна моя нынешняя повседневность», – приводит слова Кейна Kicker.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер» (42).

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»: