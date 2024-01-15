«Реал» унизил «Барселону». Винисиус просто разорвал команду Хави в финале

«Реал» с «Барселоной», как и год назад, сыграли «эль класико» в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии. В январе 2023-го команда Хави переиграла команду Карло Анчелотти со счётом 3:1. Теперь же первый трофей испанского сезона уедет в Мадрид.

Хави перед самым стартом «эль класико» приоткрыл небольшой секрет, связанный с планом на игру: «Барселона» хочет контролировать мяч. В основе вместо травмированного Рафиньи вышел восстановившийся от травмы Педри: он должен был быть одним из инструментов, с помощью которого каталонцы собирались забрать владение. При обороне же Педри действовал фактически как второй форвард, располагаясь рядом с Левандовским в 4-4-2. Однако на первых минутах у «Барсы» не получалось забрать мяч – «Реал» не позволял.

Ещё Хави поменял позициями Кунде с Араухо. Очевидно, это был ход под Винисиуса Жуниора, чтобы против бразильца чаще всего оставался один в один уругваец. Вот только в этой схеме «Реала» Винисиус не привязан к флангу. В эпизоде с голом на седьмой минуте он как раз хитро сместился к центрбеку Кунде. Беллингем вырезал пас-шедевр из глубины, а Винисиус воспользовался позиционной ошибкой Кунде, убежал к воротам и спокойно переиграл голкипера Пенью.

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Через три минуты после первого мяча в ворота чемпиона Испании влетел второй. «Реал» блестяще ловил высокую линию обороны «Барселоны». В дыру между центральными защитниками каталонцев нырнул Родриго, который улетел к воротам с центра поля и прострелил вдоль ворот на Винисиуса. Тут Араухо за бразильцем не успел: Винисиус оформил дубль, едва не закатившись в ворота вместе с мячом.

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«Реал» почти отправил «Барсу» в нокаут за 10 минут, но команда Хави вернулась. При счёте 2:0 каталонцы уже владели мячом, как хотели. Сделали акцент в своих комбинациях на правый край и полуфланг, а слева Бальде оставался один в один с Карвахалем. Любопытно, что у «Реала» при обороне на левый фланг опускался Винисиус, а Беллингем чаще оставался центрхавом. Что это: ход под Араухо с целью заставлять его сидеть «дома» или просто Анчелотти был нужнее Беллингем в центре для защиты и организации контрвыпадов? Так или иначе «Барса» стала создавать моменты. Торрес попал в перекладину, а на 33-й минуте Левандовски сотворил свой шедевр. После выноса от Менди к полукругу поляк пробил с лёта – класс! Лунин, которого тренер поставил на финал вместо Кепы, не спас, хотя до того был безупречен.

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Но это был тайм Винисиуса! План Хави по нейтрализации бразильца провалился. Перед перерывом Винисиус заработал пенальти в единоборстве с Араухо. Форвард, конечно, искал этот фол, но защитник дал повод назначить 11-метровый, прихватив рукой оппонента. Винисиус сам решил забить с «точки»: послал мяч в угол и оформил хет-трик всего за 38 минут. Исторический успех бразильца.

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«Эль класико» не разочаровывал. Про такие матчи говорят: игра смотрится на одном дыхании. Конечно, болельщики «Реала» смотрели на происходящее на поле в Эр-Рияде с бо́льшим удовольствием, чем поклонники «Барселоны», но у нейтрального зрителя эмоции точно были ближе к мадридским. А вот после перерыва игра поменялась – лидер Примеры отдал чемпиону территорию и выжидал, чтобы ужалить ядовитым контрвыпадом. Каталонцы катали мяч, «рисовали» сложные геометрические фигуры, однако с трудом находили свободные зоны. Вовсе не на такой контроль надеялся Хави в финале Суперкубка.

«Реал» воспользовался свободным пространством и сделал счёт крупным в результате быстрой ответной атаки сразу после того, как Хави произвёл тройную замену на исходе часа матча. Вальверде доставил мяч в штрафную Винисиусу, на которого безнадёжно глядел Араухо, а тот сделал передачу вдоль ворот. Ассистент из бразильца получился не настолько хороший, как снайпер, но помог Кунде. Француз так остановил мяч, что положил его на ногу Родриго. И «Реал» забил свой четвёртый бразильский гол в этот вечер. А когда Винисиус довёл Араухо до удаления за вторую жёлтую, «эль класико» можно было завершать.

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На последних минутах «Реал» наслаждался своей победой, а игроки «Барселоны», очевидно, мечтали поскорее услышать финальный свисток. И судья Хуан Мунуэра дал его в тот момент, когда на табло было ровно 90:00 – редчайший случай в современном футболе! Жоау Феликс мог избавить каталонцев от крупного поражения, забив красивый гол, но Лунин совершил ещё один сейв. Итоговая статистика ударов в «эль класико» – 18:11 в пользу «сливочных», в створ – 9:7. По показателю xG команда Анчелотти тоже заметно превзошла команду Хави – 3,07 против 1,11. Так что всё по делу.