«Мы облажались». Игрок «Барселоны» прокомментировал поражение от «Реала»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто высказался о поражении в финале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» (1:4).

«Это был финал против вечного соперника, мы хотели победить. Два гола за 10 минут нанесли нам большой вред. При счете 1:2 мы оставались в игре, но после пенальти и гола во втором тайме шансов не было. Мы облажались.

Надеюсь, это не повлияет на нас. Мы злые, но в четверг еще один турнир. Мы должны учиться на своих ошибках и на этих поражениях, но остались другие турниры. Я доверяю этой команде, и мы должны продолжать», – приводит слова Роберто Movistar.

После 19 туров «Барселона» занимает 3-е место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Жирона» (49 очков).

Следующий матч «Барселона» проведёт с «Бетисом». Встреча состоится 21 января на стадионе «Бенито Вильямарин».

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