Новичок «Зенита» Артур рассказал, на какой позиции играет лучше всего

Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс рассказал, на какой позиции выступает наиболее продуктивно. Он подчеркнул, что может закрыть практически все амплуа в атакующей линии, но приоритет — позиция правого вингера. Также Артур рассказал, под какими номерами выступал в карьере до переезда в Россию.

«Я всегда выступал под 7-м или 11-м номером — в Бразилии это характерно для фланговых нападающих. Но каким бы ни был мой номер, я буду показывать лучшее, на что способен, чтобы приносить пользу «Зениту».

Какую позицию считаю своей коронной? Назову позицию правого крайнего нападающего, чаще всего играл именно на этом фланге. Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю, но любимая зона — справа в атаке», — приводит слова Артура Гимарайнса официальный сайт «Зенита».

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура. Сумма сделки с «Палмейрасом», за который нападающий выступал в прошлом сезоне, составила € 15 млн.