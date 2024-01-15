Сергей Семак прокомментировал трансфер Артура в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приобретении вингера «Палмейрас» Артура.

«Позиция Артура… Летом мы не смогли подписать игрока на эту позицию по тем или иным причинам. Сейчас мы взяли футболиста, который может играть на позиции Малкома и в этом отношении закрыли позицию, которая для нас была проблемной, на которой выступали игроки, для которых она была не родной. Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше. Мы посмотрим, насколько быстро эти игроки адаптируются, после чего будем решать, кто будет начинать сезон», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Артур перешел в «Зенит» за € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в € 10 млн.

В прошлом сезоне Артур сыграл 59 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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