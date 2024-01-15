Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак прокомментировал трансфер Артура в «Зенит»

Сергей Семак прокомментировал трансфер Артура в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о приобретении вингера «Палмейрас» Артура.

«Позиция Артура… Летом мы не смогли подписать игрока на эту позицию по тем или иным причинам. Сейчас мы взяли футболиста, который может играть на позиции Малкома и в этом отношении закрыли позицию, которая для нас была проблемной, на которой выступали игроки, для которых она была не родной. Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше. Мы посмотрим, насколько быстро эти игроки адаптируются, после чего будем решать, кто будет начинать сезон», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Артур перешел в «Зенит» за € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в € 10 млн.

В прошлом сезоне Артур сыграл 59 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Материалы по теме
Новичок «Зенита» Артур высказался о холодах в России

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android