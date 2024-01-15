Ещё один турецкий клуб применил санкции к футболисту за пост в поддержку действий Израиля

Пресс-служба турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» выступила с заявлением, в котором объявила о применении дисциплинарного взыскания к израильскому полузащитнику Эдену Карцеву за публикацию в социальных сетях поста с поддержкой операции в Газе в конфликте с Палестиной.

«Наш клуб применил дисциплинарное взыскание к Эдену Карцеву за нарушение дисциплинарных инструкций клуба. Эден сделал пост в своих социальных сетях, противоречащий чувствам клуба. В связи с этим было начато расследование и запрошено письменное объяснение от игрока», — говорится в заявлении турецкого клуба.

Ранее другой турецкий клуб, «Антальяспор», отстранил израильского футболиста команды Сагива Ехезкеля за его жест в поддержку операции в Газе в конфликте с Палестиной после забитого гола в матче турецкой Суперлиги.

Напомним, Эден Карцев был в шаге от перехода в московское «Динамо» летом 2022 года. Однако в последний момент сделка сорвалась.