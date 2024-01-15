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Игрок «Баварии» Гнабри приступил к индивидуальным тренировкам

Игрок «Баварии» Гнабри приступил к индивидуальным тренировкам
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри оправился от полученного повреждения и приступил к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, Гнабри пропустил первый матч сезона с «Вердером» (4:0) из-за травмы бедра. Затем, в сентябре, он сломал предплечье, а позже заболел. В начале ноября Серж восстановился, однако уже в декабре получил разрыв отводящей мышцы, из-за которого выбыл из строя. В нынешнем сезоне 28-летний немец сыграл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, где суммарно провёл на поле 451 минуту и отметился лишь одним забитым мячом.

Действующий контракт футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гнабри в € 45 млн.

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