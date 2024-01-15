Тухель — о Гарри Кейне: рекорд Левандовского по голам за «Баварию» в опасности

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что нападающий команды Гарри Кейн сможет побить рекорд по голам экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского. На данный момент поляк — рекордсмен по числу голов за «Баварию» в рамках одного сезона (41). Кейн к январю забил 22 мяча.

«Рекорд в опасности. Никто и никогда не мог себе представить, что так будет, но вот. Нужно немного удачи. Нужно, чтобы команда продолжала двигаться вперёд. Гарри нужно оставаться в форме, а там будет видно, к чему мы придём. Уверен, что у Кейна нет предела», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, Кейн перебрался в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего англичанина в € 110 млн.