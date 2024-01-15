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Ильзат Ахметов обратился к болельщикам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»

Ильзат Ахметов обратился к болельщикам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»
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Полузащитник Ильзат Ахметов обратился к болельщикам «Краснодара» после перехода в санкт-петербургский «Зенит».

«Хотел бы поблагодарить болельщиков «Краснодара» за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идёт своей дорогой. Надеюсь, что мы ещё увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдёт хорошо», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

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