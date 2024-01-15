«Трансфер в «Зенит» был предписан судьбой». Первое интервью с Ахметовым после «Краснодара»

Ильзат Ахметов – пока что главный герой зимнего трансферного окна. Полузащитник неожиданно для многих сменил идущий первым «Краснодар» на «Зенит». Чтобы узнать, что стояло за этим трансфером, какие были причины и в каких отношениях Ильзат расстался с «Краснодаром», мы встретились с ним в Санкт-Петербурге и обсудили главное.

― Когда уходил в отпуск, мог представить, что окажешься в январе в другом клубе?

― Нет. Никто не мог представить. Но на всё воля Всевышнего, значит, так было уготовано и предписано судьбой. Уже два раза я мог подписать контракт с «Зенитом» ― на третий раз получилось, значит, это был мой удел.

― Что ты делал, когда поступило это предложение от «Зенита»?

― Ехал в Краснодар. Я очень удивился. Реакция была: «Это что, правда?» Мы посидели с агентом — Ираклием Константиновичем, обсудили ― решили, что нам надо двигаться. Предложения от такого клуба, как «Зенит», поступают не каждый день. Хочется проявить себя в этом клубе.

― Каковы были главные аргументы к переходу?

― Большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид ― тогда я перешёл в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Всё сложилось как надо.

― Но сейчас ты уходишь из команды-лидера в команду-преследователь.

― Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба.

― Уверен, что в «Зените» сможешь себя проявить?

― Да, уверенность есть. У меня были хорошие матчи в «Краснодаре». Я понимаю, что могу играть в «Зените», я должен играть здесь. Я хочу использовать все шансы, которые будут. Хочу доказать сам себе, что могу. Не собираюсь отбывать номер, хочу играть и приносить пользу.

Ильзат Ахметов Фото: fc-zenit.ru

― Некоторые назовут тебя предателем. Ты же говорил, что очень хочешь выиграть титул с «Краснодаром».

― Да, хотел, но такова судьба футболиста. Мы же не знаем, что будет завтра. Это был мой выбор: решение было принято из-за ряда факторов, и я за всё благодарен «Краснодару».

― Каким был финальный разговор с Владимиром Ивичем?

― С Ивичем пообщались. Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает моё решение и желает удачи. Ивич ― очень хороший тренер и очень хороший человек. При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень чёткие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер.

― Как оценишь свой период в «Краснодаре»?

― Были яркие отрезки. В «Краснодаре» я забил свой самый красивый гол в карьере ― «Химкам». Я очень благодарен клубу, городу, болельщикам, Сергею Николаевичу Галицкому и всем причастным. Мне всё нравилось, но были свои нюансы.

― Каким тебе запомнится Галицкий?

― Человек с большим сердцем. Он очень любит клуб, всегда с ним до мельчайших деталей, хочет делать его лучше каждый день. У Галицкого на всё своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. У него своё представление, как сделать клуб или какого-то игрока лучше, очень его уважаю.

― Был запоминающийся разговор с ним?

― Мы иногда общались. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: «Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в «Барселоне» играл».

Алексей Ионов Фото: РИА Новости

― Ионов настолько хорош?

― Да, он машина. Носится туда-сюда, особенно учитывая его возраст (сейчас Алексею 34 года. – Прим. «Чемпионата»).

― По чему будешь больше всего скучать?

― Инфраструктура бешеная: база, стадион. По болельщикам ― атмосфера классная на арене. Коллектив тоже был хороший. Когда будет легче в Краснодар добираться, буду приезжать, навещать. Жизнь не заканчивается, кошмара не случилось, связь не прекратилась. Просто у каждого своя футбольная карьера, теперь я в «Зените», где всё на самом высоком уровне: уникальный стадион, город и, конечно, поддержка трибун.

― Закрытый аэропорт в Краснодаре повлиял на твоё решение?

― Это на всех влияет. Такая логистика надоедает. Если уехал на выезд, то четыре дня тебя нет. Это влияет и на здоровье, и на психику.

― Как изменился Ильзат Ахметов с 2018 года?

― Стал мыслить зрело: убрал лишние мысли из головы, убрал слабости. Стараюсь быть позитивным, стал менее взрывным. Ментально стал работать над собой.

― С психологом?

― Да, недавно начал с ним работать, потихоньку двигаюсь. В «Краснодаре» появилась возможность начать работать с психологом, мне понравилось, я увидел результат. У меня появилась уверенность в своих силах. Раньше бывало, что мне её не хватало ― сомневался в себе. Иногда не мог показать на поле то, что делал на тренировках. Сейчас с этим лучше.

― О Европе думаешь?

― Есть мечты поиграть в топовом чемпионате. Думаю, «Зенит» может помочь её добиться. Однажды я уже мог уехать туда ― в 2018 году, когда играл в ЦСКА, были разговоры с «Ромой». Но сейчас думаю о том, чтобы закрепиться в основе «Зенита», выиграть чемпионство, стать одним из лидеров.

― Что сказал бы болельщикам «Краснодара» напоследок?

― Хотел бы поблагодарить за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идёт своей дорогой. Надеюсь, что мы ещё увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдёт хорошо.