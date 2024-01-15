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Медведев и Клаудиньо обыграли оскорбительную кричалку про «Спартак» в видео «Зенита»

Медведев и Клаудиньо обыграли оскорбительную кричалку про «Спартак» в видео «Зенита»
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выложил видео на своём YouTube-канале с первого дня тренировочных сборов, в котором председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев и бразильский полузащитник санкт-петербургского клуба Клаудиньо обыграли известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Реди (английское слово Ready — готов. – Прим. «Чемпионата»)? «Спартак!» — поприветствовал Медведев Клаудиньо и обыграл кричалку фанатов.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками за 18 встреч, а замыкает тройку московское «Динамо» (32 очка за 18 игр).

Ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала полное расписание игр сине-бело-голубых на первом зимнем тренировочном сборе в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января.

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