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Расписание матчей Зенита в январе, когда следующий матч Зенита

«Зенит» опубликовал полное расписание игр на первом тренировочном сборе в Абу-Даби
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала полное расписание игр сине-бело-голубых на первом зимнем тренировочном сборе в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, сине-бело-голубые будут тренироваться в Абу-Даби до 28 января.

В рамках первого матча на тренировочном сборе в Абу-Даби «Зенит» встретится с самаркандским «Динамо». Игра пройдёт 21 января, начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Во втором матче сине-бело-голубым будет противостоять южнокорейский футбольный клуб «Чонбук». Матч пройдёт 24 января, начало игры — в 17:00 по московскому времени.

В третьем матче в рамках тренировочного сбора в Абу-Даби «Зенит» сыграет с командой из Российской Премьер-Лиги «Уралом». Встреча состоится 27 января, в 17:00 по московскому времени.

В рамках заключительного матча тренировочного сбора санкт-петербургский клуб сыграет с саудовским «Аль-Фатехом». Игра пройдёт 28 января, а стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Напомним, ранее пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби, ОАЭ. В список попал 31 игрок.

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