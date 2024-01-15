Гвардиола нецензурно ответил на вопрос про сравнение «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нецензурно ответил на вопрос, какой требл лучше – с «горожанами» или с «Барселоной».

Бывший нападающий испанской «Барселоны» Тьерри Анри спросил Гвардиолу, какой требл лучше – с «Манчестер Сити» или с «Барселоной».

Хосеп ответил: «Блин» (в оригинале используется нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Испанский специалист начинал свой тренерский путь во второй команде сине-гранатовых, а потом возглавил основную команду «Барселоны». После каталонцев Гвардиола тренировал «Баварию», а летом 2016 года возглавил «Манчестер Сити».

Вместе с «Барселоной» Гвардиола выиграл дважды Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок Испании и Ла Лигу. В составе «горожан» Хосеп один раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, пять раз – АПЛ, два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также четыре раза – Кубок лиги.