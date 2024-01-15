Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола нецензурно ответил на вопрос про сравнение «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Гвардиола нецензурно ответил на вопрос про сравнение «Манчестер Сити» и «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нецензурно ответил на вопрос, какой требл лучше – с «горожанами» или с «Барселоной».

Бывший нападающий испанской «Барселоны» Тьерри Анри спросил Гвардиолу, какой требл лучше – с «Манчестер Сити» или с «Барселоной».

Хосеп ответил: «Блин» (в оригинале используется нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Испанский специалист начинал свой тренерский путь во второй команде сине-гранатовых, а потом возглавил основную команду «Барселоны». После каталонцев Гвардиола тренировал «Баварию», а летом 2016 года возглавил «Манчестер Сити».

Вместе с «Барселоной» Гвардиола выиграл дважды Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок Испании и Ла Лигу. В составе «горожан» Хосеп один раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, пять раз – АПЛ, два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также четыре раза – Кубок лиги.

Материалы по теме
Фото
Гвардиола — лучший тренер года по версии ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android