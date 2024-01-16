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Стефано Пиоли: не надо записывать «Милан» в гонку за титулом

Стефано Пиоли: не надо записывать «Милан» в гонку за титулом
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах клуба в борьбе за чемпионство.

«Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель ясна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить ещё лучше второго. Думаю, 39 очков за первый круг – это не так уж плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа.

Учитывая всё, что было сказано летом, мы считаем, что могли набрать больше очков. Мы теряли очки в матчах с «Ювентусом», «Наполи», «Удинезе» и «Лечче», набрали всего два очка, хотя играли не так плохо. Но нет смысла думать о том, что могло быть. У нас остались Серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах своё слово»,— приводит слова Пиоли Football Italia.

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Пиоли набрали 39 очков после 19 туров.

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