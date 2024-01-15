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«Милан» — «Рома» — 3:1, обзор матча 20-го тура чемпионата Италии, Серия А, 14 января 2024 года, видео гола Тео Эрнандеса

Пас пяткой между ног и удар в девятку! «Милан» красиво прибил «Рому». Видео
Григорий Телингатер
Отчёт «Милан» — «Рома»
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Тот случай, когда непонятно, что круче — ассист или удар.

«Милану» в этом сезоне тяжело бороться за чемпионство — отставание от «Интера» составляет девять очков. Однако место в тройке команда Пиоли держит уверенно. На этот раз было важно добыть победу в матче с «Ромой», которая претендует на путёвку в Лигу чемпионов. И «Милану» это удалось без особых проблем.

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Адли – 11'     2:0 Жиру – 56'     2:1 Паредес – 69'     3:1 Эрнандес – 84'    

На «Сан-Сиро» хозяева начали сразу с гола. Причём отличился не кто-то из группы атаки, которая ожидаемо состояла из Жиру, Леау, Пулишича и Лофтус-Чика. На 11-й минуте забил Адли, который не так уж часто выходит в основе. Полузащитник готовил удар правой ногой, но на ложном замахе убрал Кристенсена и пробил уже из штрафной с левой. Приложился Адли достаточно уверенно для правши — у вратаря не было шансов отбить такой удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Тут нужно отметить, что у «Ромы» остался на скамейке Руй Патрисиу, а на воротах оказался 24-летний Свилар. Для него это дебютный матч в нынешнем сезоне Серии А. И работы оказалось предостаточно. «Милан» атаковал постоянно и даже один раз попал в крестовину, а вот «Рома» создавала моменты редко. За первый тайм можно вспомнить разве что момент Челика на 30-й минуте. Он ударил из-под двух защитников в дальний угол, но Меньян потащил. Если кто-то ожидал обострения в атаке «Ромы» от Лукаку, то он выглядел уставшим примерно с первых минут.

Второй тайм начался с замены. У «Ромы» вышел Пеллегрини вместо Манчини (речь про футболистов, если что). Игра не особо изменилась — гости смотрелись невнятно и снова пропустили. На этот раз отличился Жиру, который пробил с нескольких метров. Француз стал лидером по голам головой в этом сезоне Серии А (четыре мяча).

«Милан» — «Рома»

«Милан» — «Рома»

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Казалось, что на этом результат сделан. Даже не столько из-за счёта, сколько из-за характера игры. Однако на 67-й минуте «Рома» внезапно заработала пенальти: Калабрия сбил Пеллегрини, а Паредес точно пробил с «точки». И вот после этого уже получился достаточно напряжённый отрезок для «Милана». Пеллегрини бил трижды, но мяч не шёл в ворота.

Ну а затем вопрос о результате закрыл Тео Эрнандес. Жиру отдал классный пас пяткой между ног Кристенсену, а защитник «Милана» мощно пробил в перекладину, от которой мяч зашёл в ворота — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Отрыв «Милана» от «Ромы» теперь составляет 13 очков. У команды Моуринью (он наблюдал за матчем с трибуны из-за дисквалификации) лишь одна победа в последних шести турах.

В Серии А всё-таки есть вещи менее очевидные, чем перспективы «Ромы»:
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