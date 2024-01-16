«Тоттенхэм» установил клубный рекорд в АПЛ

14 января прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.

Лондонцы продлили свою голевую серию в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии до 33 матчей, являющихся клубным рекордом, сообщает Opta.

В последний раз «Тоттенхэм» не забивал в АПЛ в марте 2023 года в игре с «Вулверхэмптоном» (0:1).

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.