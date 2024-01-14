Ничья «МЮ» и «Тоттенхэма»: дебют Вернера, спорный захват Удоджи и убойный промах в конце

«Тоттенхэм» и «МЮ» продолжают борьбу за место в топ-4, хотя велика вероятность, что и пятое место в АПЛ даст путёвку в Лигу чемпионов. Тен Хаг говорил, что восстановились Каземиро, Мартинес и Шоу, но никого из них не оказалось в основе (а последнего даже в заявке). У «Тоттенхэма» свои проблемы – Сон уехал на Кубок Азии, а Биссума и Сарр – на Кубок Африки.

Не смотря на все проблемы (а, может, как раз благодаря им) первый тайм получился весьма зрелищным. Уже на 3-й минуте отличился Хойлунд. Датчанин за стартовые 18 туров не забивал, а теперь второй матч подряд не уходит без гола. На этот раз нападающий мощно пробил в ближнюю девятку примерно с 10 метров.

Игра в целом получилась раскрытой, как это теперь часто бывает в матчах «Тоттенхэма». Гости больше владели мячом и сравняли счёт с помощью углового: навес Порро и удар головой Ришарлисона. Для бразильца это шестой гол за последние шесть туров. Форвард находится в своей лучшей форме за всё время в «Тоттенхэме».

Ближе к концу первого тайма «МЮ» снова вышел вперёд. Отличился Рашфорд, который обыгрался в стенку с Хойлундом и аккуратно катнул мяч в дальний угол – 2:1. Счёт в первом тайме мог оказаться крупнее, учитывая удар Ромеро в перекладину и перфоманс левого защитника «Тоттенхэма» Удоджи. Он умудрился не только отдать голевую передачу сопернику (первый гол в матче), но и пробить в свою же штангу, а ещё почти подарил «МЮ» пенальти. Судья посчитал, что вот так придерживать Гаранчо двумя руками в своей штрафной допустимо.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» Фото: Matthew Peters/Getty Images

Логично, что и второй тайм начался с гола. Уже на 46-й минуте счёт сравнял Бентанкур, который с пяти метров расстрелял Онану. Голевая передача – у дебютировавшего Вернера. После этого игра не то, чтобы успокоилась, просто забить никому больше не удалось. А вот моментов хватало.

«Тоттенхэм» зарабатывал «стандарты» – чаще угловые, но один раз претендовал на пенальти. «МЮ» ожидаемо играл больше на контратаках, хотя в какой-то момент в результате позиционного нападения Ван-Биссака в одном из эпизодов оказался центральным нападающим. Интересно, что на этот раз он вышел на левом фланге защиты. Обычно туда отправляют Дало, когда выбор между ними.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» Фото: кадр из трансляции

Матч так и завершился со счётом 2:2, хотя Мактоминей мог сделать результат на 90+5-й минуте. Шотландец с линии вратарской пробил головой выше ворот. В результате «Тоттенхэм» по набранным очкам догнал «Арсенал», у которого игра в запасе. Команды тен Хага и Постекоглу уходят на зимнюю паузу, которая продлится около двух недель. Она может особенно пригодиться ван де Вену, который уходил с поля прихрамывая.