Лунин вышел на второе место в списке самых титулованных украинцев топ-5 лиг в истории
В воскресенье 14 января Андрей Лунин завоевал свой седьмой трофей с «Реалом», выиграв финал Суперкубка Испании, где мадридцы разгромили «Барселону» со счетом 4:1.
По количеству выигранных трофеев в клубах топ-5 лиг Андрей Лунин поднялся на второе место среди украинских футболистов, сравнявшись с Андреем Шевченко, у которого также семь трофеев с «Миланом» и «Челси».
Лидирует по количеству трофеев Александр Зинченко, имеющий в своём активе целых десять титулов с «Манчестер Сити».
Рейтинг украинцев по количеству трофеев в топ-5 лиг Европы:
- Александр Зинченко – 10 («Манчестер Сити»);
- Андрей Шевченко — 7 («Челси» и «Милан»);
- Андрей Лунин — 7 («Реал»);
- Олег Лужный — 5 («Арсенал»);
- Виктор Скрипник — 4 («Вердер»);
- Александр Заваров — 2 («Ювентус»);
- Юрий Максимов — 2 («Вердер»);
- Дмитрий Чигринский – 2 («Барселона»);
- Алексей Михайличенко — 1 («Сампдория»);
- Евгений Коноплянка — 1 («Севилья»).
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