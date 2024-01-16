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Лунин вышел на второе место в списке самых титулованных украинцев топ-5 лиг в истории

Лунин вышел на второе место в списке самых титулованных украинцев топ-5 лиг в истории
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В воскресенье 14 января Андрей Лунин завоевал свой седьмой трофей с «Реалом», выиграв финал Суперкубка Испании, где мадридцы разгромили «Барселону» со счетом 4:1.

По количеству выигранных трофеев в клубах топ-5 лиг Андрей Лунин поднялся на второе место среди украинских футболистов, сравнявшись с Андреем Шевченко, у которого также семь трофеев с «Миланом» и «Челси».

Лидирует по количеству трофеев Александр Зинченко, имеющий в своём активе целых десять титулов с «Манчестер Сити».

Рейтинг украинцев по количеству трофеев в топ-5 лиг Европы:

  1. Александр Зинченко – 10 («Манчестер Сити»);
  2. Андрей Шевченко — 7 («Челси» и «Милан»);
  3. Андрей Лунин — 7 («Реал»);
  4. Олег Лужный — 5 («Арсенал»);
  5. Виктор Скрипник — 4 («Вердер»);
  6. Александр Заваров — 2 («Ювентус»);
  7. Юрий Максимов — 2 («Вердер»);
  8. Дмитрий Чигринский – 2 («Барселона»);
  9. Алексей Михайличенко — 1 («Сампдория»);
  10. Евгений Коноплянка — 1 («Севилья»).
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