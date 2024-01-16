«Горд прославлять флаг Украины по всему миру». Лунин — о победе в Суперкубке

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в финале Суперкубка Испании. Встреча прошла в Саудовской Аравии на стадионе «Аль-Авваль Парк».

«Мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня гордость иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру», — написал Лунин в своих соцсетях.

Лунин в этом сезоне пропустил шесть мячей в 11 матчах за «Реал» и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Андрей Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость вратаря оценивается в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что Лунин может стать первым номером мадридского клуба даже после возвращения в строй Тибо Куртуа.