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Бывшая жена Тимощука рассказала, какие факторы держат его в России

Бывшая жена Тимощука рассказала, какие факторы держат его в России
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Экс-жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему бывший супруг не покинет Россию.

«Тимощук прекрасно выезжает на отдых. Он прекрасно передвигается по миру. В России его никто не держит. Условно не держит. Но Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как Тимощук привык и так, как ему хочется. Включая момент, что ему придётся платить алименты детям. А в России можно спрятаться, не платить. Во-вторых, для чего ему выезжать? Ему там платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный», — приводит слова Навроцкой NV.ua.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Тимощук покинул Россию и санкт-петербургский клуб.

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Источник: Тимощук остаётся в России и продолжает работать в «Зените»
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