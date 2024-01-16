Стало известно, как проголосовал Сон Хын Мин в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал нападающий «Тоттенхэма» и национальной команды Республики Корея Сон Хын Мин в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Сон поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он определил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Третье место кореец отдал нападающему «ПСЖ» и сборной Франции Килиану Мбаппе.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.