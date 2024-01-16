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Гарри Кейн поставил Лионеля Месси на первое место в номинации на лучшего игрока 2023 года

Гарри Кейн поставил Лионеля Месси на первое место в номинации на лучшего игрока 2023 года
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Стало известно, как проголосовал нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место англичанин поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он определил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Третье место англичанин отдал полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

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