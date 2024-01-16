Okko эксклюзивно покажет зимние товарищеские матчи ФК «Локомотив»

16 января 2024 года. Okko эксклюзивно покажет все товарищеские матчи ФК «Локомотив», которые состоятся в рамках зимних сборов клуба в ОАЭ в период паузы в Российской Премьер-Лиге. Чтобы посмотреть игры без дополнительной платы, достаточно зарегистрироваться в Okko.

Okko эксклюзивно покажет 11 товарищеских матчей ФК «Локомотив», начав с трансляции игры клуба против «Аль-Ухдуд» из Саудовской Аравии 20 января. В Okko также можно будет посмотреть матч ФК «Локомотив» – «Урал» 31 января, игру с «Аль-Насром» Дубай 4 февраля, матч с ФК «Ростов» 24 февраля и другие матчи команды. Полное расписание доступно в соцсетях Okko Спорт и на сайте ФК «Локомотив».

Смотреть зимние товарищеские игры ФК «Локомотив» в Okko можно будет в высоком разрешении как в режиме прямой трансляции, так и в записи с функцией переключения аудиодорожки на всех популярных устройствах. Избранные матчи также будут показаны на круглосуточном телеканале Okko Спорт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«У Okko хорошие новости для болельщиков «Локомотива» в новом году – мы продолжаем славную традицию эксклюзивно показывать зимние контрольные сборы клуба. Товарищеские игры ФК «Локомотив» отлично дополнят наш зимний календарь футбольных трансляций, включающий в себя матчи Кубка африканских наций, Ла Лиги, Суперкубка Италии, Саудовской Про-Лиги и других знаковых турниров».