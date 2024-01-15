Главные трансферы недели в РПЛ. «Зенит» взял дорогущего бразильца, «Ростов» — Роналдо

Позади вторая неделя января, которая подарила нам несколько интересных трансферов в РПЛ. Так, «Зенит» купил сразу двух новичков, но временно расстался с защитником. «Локомотив» заполучил таланта «Крыльев», а «Сочи» расторг контракты с двумя нападающими. Все суммы указаны согласно данным Transfermarkt.

Артур: «Палмейрас» → «Зенит» (€ 15 млн)

Артур Фото: fc-zenit.ru

Сине-бело-голубые не пожалели приличные деньги на очередного легионера из Бразилии. Артур приехал в РПЛ в статусе трёхкратного чемпиона своей страны. Контракт подписан до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на год. Сам Артур назвал своими сильными качествами скорость, удар из-за штрафной, видение поля. В прошлом сезоне форвард отыграл 59 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 мячей и отдал три результативные передачи. Время покажет, переплатил «Зенит» за очередного новичка или всё-таки оформил классный трансфер.

Ильзат Ахметов: «Краснодар» → «Зенит» (€ 850 тыс.)

Ильзат Ахметов Фото: ФК «Зенит»

Ещё один трансфер, который провернул действующий чемпион России. На этот раз сине-бело-голубые переманили к себе полузащитника «Краснодара». А это, между прочим, нынешний лидер РПЛ. Агент Ахметова после трансфера заявил, что попасть в Европу из «Зенита» проще, чем из «Краснодара». А ещё он надеется, что через полгода скептики (те, кто считает, что Ахметов будет сидеть в запасе) признают свою ошибку. Кстати, это первый случай в карьере Ильзата, когда за его трансфер пришлось платить деньги. До этого он переходил из «Рубина» в ЦСКА и из ЦСКА в «Краснодар» в статусе свободного агента.

Никита Салтыков: «Крылья Советов» → «Локомотив» (€ 350 тыс.)

Никита Салтыков (справа) Фото: pfcks.ru

«Локомотив» купил ещё одного футболиста «Крыльев Советов». Год назад по аналогичному маршруту поехали Сергей Пиняев и Максим Глушенков, теперь — Салтыков. По нашей информации, на игрока претендовал ЦСКА, но у «Локомотива» было приоритетное право на покупку. С другой стороны, «Крылья» не отпустили бы игрока, не согласись «Локомотив» отдать его в аренду самарцам на остаток сезона. Салтыков ярко проявил себя на старте чемпионата, а потом выдал серию из девяти матчей без голов в РПЛ. Но потенциал у 19-летнего парня огромный.

Роналдо: «Левски» → «Ростов» (€ 2 млн)

Роналдо Фото: fc-rostov.ru

Теперь в нашем чемпионате есть свой Роналдо. Конечно, это не легендарный Зубастик, а футболист гораздо более скромного уровня. 23-летний парень до этого пылил в Болгарии, где играл за «Левски». В этом сезоне отбегал 25 матчей, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Кстати, болгарский клуб покупал Роналдо летом 2022-го всего за € 180 тыс., а теперь продал почти в 10 раз дороже. Оправдает ли Роналдо вложенные в него средства?

Виталий Лисакович: «Рубин» → «Балтика» (аренда)

Виталий Лисакович Фото: fc-baltika.ru

Белорусский нападающий принял решение провести вторую половину сезона в Калининграде. И, кажется, оно вполне логичное. В первой половине сезона Лисакович провёл на поле всего 82 минуты в РПЛ и 135 — в Кубке России. Если верить словам агента, то у Виталия было несколько предложений, в том числе из Словении. Однако сам Лисакович отказался от этого варианта и остался в РПЛ. Кстати, нападающий не забивал в элитном дивизионе нашего футбола с 21 мая 2022 года. Прошлый сезон он провёл в Первой лиге, а в этом не забил ни разу.

Валерий Бочеров: БАТЭ → «Урал» (свободный агент)

Валерий Бочеров (слева) и президент «Урала» Григорий Иванов Фото: ФК «Урал»

Состав «Урала» пополнил ещё один белорусский футболист. Первым новичком команды в это трансферное окно стал полузащитник Валерий Бочеров, который до этого выступал за БАТЭ. 23-летний опорник провёл всю карьеру на родине, а теперь решился на переезд в Россию в статусе свободного агента. Бочеров дебютировал за сборную Беларуси летом 2022 года и с того момента отыграл за неё 13 матчей. Кстати, это уже не первый переход игрока из БАТЭ в «Урал» за последние полгода. Летом 2023-го российский клуб объявил о переходах вратаря Дениса Щербицкого и защитника Владислава Малькевича.

Педриньо: «Локомотив» → «Сантос» (аренда)

Педриньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Педриньо снова уходит из «Локомотива» и снова делает это на правах аренды. Сначала он бегал в «Сан-Паулу», потом — в «Америке Минейро», а теперь уезжает в «Сантос». В тот самый, где когда-то зажигал Пеле. В тот самый, что по итогам 2023 года покинул элитный дивизион бразильского футбола. Педриньо оказался в «Локомотиве» в сентябре 2022 года, но отыграл за московский клуб всего девять матчей (четыре гола, один ассист). Теперь он поиграет во второй бразильской лиге.

Дмитрий Чистяков: «Зенит» → «Сочи» (аренда)

Дмитрий Чистяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Утром 14 января «Зенит» выкатил состав на первый зимний сбор в Абу-Даби. В списке не оказалось защитника Чистякова. Через несколько часов «Сочи» объявил об аренде 30-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. В первой половине чемпионата Дмитрий получал минимум игровой практики. У него всего пять матчей в РПЛ, в которых Дмитрий провёл в общей сложности на поле 145 минут. Плюс пару раз сыграл в кубковых встречах. Судя по всему, в «Сочи» эти цифры будут гораздо выше. Правда, самого Дмитрия ждёт не борьба за золотые медали, а рубка за выживание.

Георгий Мелкадзе: «Сочи» → свободный агент

Георгий Мелкадзе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Во второй части чемпионата «Сочи» сыграет под руководством нового тренера — Роберта Морено. Мелкадзе оказался не нужен испанцу. В конце декабря 2023-го черноморский клуб опубликовал новогодний ролик с Георгием в роли таксиста, а через пару недель объявил о расторжении контракта с игроком. Статистику Мелкадзе в этом сезоне не назовёшь приятной: 11 матчей, ноль голов, две результативные передачи. Если верить грузинским СМИ, то совсем скоро Георгий подпишет контракт с «Динамо» из Батуми.

Иван Игнатьев: «Сочи» → свободный агент

Иван Игнатьев (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один нападающий, с которым «Сочи» расторг контракт. И сделал это в тот же день, что и с Мелкадзе. Смотрим статистику Игнатьева в этом сезоне: 18 матчей, два гола, один результативный пас. Иван не реализовал потенциал в ещё одном клубе, а в последних играх РПЛ чаще сидел в запасе, нежели выходил на поле. Неудивительно, что при таком раскладе черноморский клуб расстался с нападающим. Теперь Ивану придётся искать новое место работы.