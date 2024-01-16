Рой Кин: «Тоттенхэму» нужно сосредоточиться на завоевании трофея

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что «Тоттенхэм» должен завоевать трофей по итогам сезона-2023/2024.

«Они должны выложиться по полной и в чемпионате, и в Кубке Англии. «Шпоры» находятся в отличном положении, и прямо сейчас им нужно сосредоточиться на завоевании трофея. Но, послушайте, почему мы не рассматривает возможность того, что «Тоттенхэм» закончит сезон в топ-4 и выиграет трофей? Мечтать нужно о большем!» — приводит слова Кина Sky Sports.

После 21 тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства команда Постекоглу сыграет с «Брентфордом» на домашней арене. Игра состоится 31 января и начнётся в 22:30 мск.