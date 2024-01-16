Чистяков: перешёл в «Сочи», потому что хочу получать игровую практику

Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге», — приводит слова Чистякова издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 30-летнего Чистякова в «Сочи» стало известно 14 января. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл пять матчей. Также на счету Дмитрия две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

В составе «Зенита» Чистяков трижды становился чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок России. Суммарно за санкт-петербургский клуб он провёл 82 матча.