«У нас не рабство». Агент Чистякова о том, что игрок мог уйти из «Зенита» только в «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, перешедшего недавно в аренду в «Сочи», отреагировал на информацию о том, что Чистяков мог уйти из стана сине-бело-голубых только в «Сочи».

«Дмитрий уже присоединился к «Сочи». Сегодня у них должна пройти первая тренировка. Не знаю, кто писал, что из российских команд Чистяков мог перейти только в «Сочи». Это неправда, у нас же не рабовладельческий строй. Сейчас уже нет смысла говорить о каких-то других командах, но интерес к нему был не только из «Сочи», — приводит слова Талаева Metaratings.

Напомним, 14 января официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.