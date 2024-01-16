«Специально не трогал мяч в отпуске». Новичок «Зенита» Ахметов рассказал о сборах команды

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от первых дней на зимних тренировочных сборах санкт-петербургской команды. Напомним, Ахметов перешёл в «Зенит» за € 850 тыс. 26-летний хавбек подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026.

«Приятные впечатления! Команда хорошо встретила — хороший коллектив! Тяжёлые тренировки, сегодня была серьёзная нагрузка — сразу вливаемся в процесс и готовимся к чемпионату.

Успел ли за отпуск соскучиться по мячу и по футболу? Да, конечно — я специально не трогал мяч в отпуске и сейчас с огромным желанием тренируюсь. Здесь чувствуется высокий класс игроков, все ребята мастеровитые, уровень команды очень высокий», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков после 18 матчей. «Зенит» располагается на втором месте. Подопечные Сергея Семака заработали 36 очков за 18 игр. В первом туре после возобновления сезона «Краснодар» встретится с казанским «Рубином», а «Зенит» — с московским «Спартаком».