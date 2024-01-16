Правительство Кот-Д'Ивуара пообещало решить проблемы с билетами на Кубке Африки

Премьер-министр спорта и быта Кот-д’Ивуара Робер Бегре Мамбе заявил, что проблема с билетами на Кубке африканских наций будет решена.

«Продажа билетов — это дело CAF. Но мы заметили, что в первых матчах было много проблем. Мы берём проблему на себя, и вы увидите результаты в течение 48 часов», — приводит слова Мамбе пресс-служба министерства.

Кубок африканских наций проходит в Кот-д'Ивуаре и пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро). Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Напомним, 13 января сборная Кот-д`Ивуара в матче открытия обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. 18 января ивуарийская национальная команда сыграет с Нигерией, а 22 января проведёт матч с Экваториальной Гвинеей.