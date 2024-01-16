Форвард «Наполи» Осимхен высказался о возможности сыграть в АПЛ

Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен ответил на вопрос, хочет ли он поиграть в английской Премьер-лиге.

«Конечно, но пока у меня другие планы на карьеру. Но когда придёт время, вы всё узнаете», — приводит слова Осимхена сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

25-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее представитель Хвичи Кварацхелии высказался о будущем Осимхена, заявив, что тот уже летом перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии.