Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок Азии, 16 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 16 января: результаты игрового дня
Комментарии

Сегодня, 16 января, состоялось два матча 1-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

16 января, результаты игрового дня:

Группа F:

Таиланд – Кыргызстан – 2:0.

Саудовская Аравия – Оман – 2:1.

Кубок Азии . Группа F. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 17:30 МСК
Таиланд
Окончен
2 : 0
Киргизия
1:0 Джайдед – 26'     2:0 Джайдед – 48'    
Кубок Азии . Группа F. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 20:30 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Оман
0:1 Al-Yahyaei – 14'     1:1 Гариб – 78'     2:1 Аль-Булайхи – 90+6'    

Завтра, 17 января, начнёт 2-й тур группового этапа Кубка Азии, в котором сыграют команды по группе А: Ливан – Китай и Таджикистан – Катар.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android