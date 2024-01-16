Кубок Азии, 16 января: результаты игрового дня

Сегодня, 16 января, состоялось два матча 1-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

16 января, результаты игрового дня:

Группа F:

Таиланд – Кыргызстан – 2:0.

Саудовская Аравия – Оман – 2:1.

Завтра, 17 января, начнёт 2-й тур группового этапа Кубка Азии, в котором сыграют команды по группе А: Ливан – Китай и Таджикистан – Катар.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.