Кубок Азии, 16 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 16 января, состоялось два матча 1-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
16 января, результаты игрового дня:
Группа F:
Таиланд – Кыргызстан – 2:0.
Саудовская Аравия – Оман – 2:1.
Кубок Азии . Группа F. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 17:30 МСК
Таиланд
Окончен
2 : 0
Киргизия
1:0 Джайдед – 26' 2:0 Джайдед – 48'
Кубок Азии . Группа F. 1-й тур
16 января 2024, вторник. 20:30 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
2 : 1
Оман
0:1 Al-Yahyaei – 14' 1:1 Гариб – 78' 2:1 Аль-Булайхи – 90+6'
Завтра, 17 января, начнёт 2-й тур группового этапа Кубка Азии, в котором сыграют команды по группе А: Ливан – Китай и Таджикистан – Катар.
Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
Комментарии
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