«Он сообщил мне, что возглавит «Барселону». Галлардо назвал следующего тренера каталонцев

Испанский журналист Франсуа Галлардо в своей соцсети Х (ранее Twitter) назвал имя специалиста, который сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Мичел сообщил мне, что в следующем сезоне он станет новым тренером «Барселоны». У клуба с ним уже было три встречи, и они уже достаточно продвинуты», — написал Галлардо.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Барселоны» рассматривает вариант с тем, чтобы уволить Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матче 1/8 Кубка Испании с «Унионистас Саламанка», который состоится в грядущий четверг, а также в игре чемпионата Испании с «Бетисом», которая пройдёт 21 января.

На данный момент Мичел возглавляет «Жирону». После 20 туров команда лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.