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Тренер Туниса после поражения на КАН сравнил свою команду с Аргентиной, выигравшей ЧМ

Тренер Туниса после поражения на КАН сравнил свою команду с Аргентиной, выигравшей ЧМ
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Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри сравнил свою команду с Аргентиной, выигравшей чемпионат мира, после поражения от Намибии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций.

«Уже случалось такое, что некоторые команды проигрывали свой первый матч на турнире и впоследствии добивались хороших результатов. Сборная Аргентины проиграла первый матч Саудовской Аравии и в итоге стала чемпионом мира», — приводит слова Кадри Actu Foot Afrique в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между сборными Туниса и Намибии состоялся накануне, 16 января. Намибия одержала победу с минимальным счётом благодаря голу Деона Хотто под занавес игры. В матче следующего тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис сыграет с Мали.

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