Кубок африканских наций, 17 января: расписание игрового дня

Сегодня, 17 января, в Кубке африканских наций состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.
17 января, расписание матчей игрового дня.
Группа F (время — московское):
20:00. Марокко — Танзания.
23:00. ДР Конго — Замбия.
Вчера, 16 января, на турнире были сыграны три встречи. Сборная Буркина-Фасо обыграла Мавританию (1:0), Намибия победила Тунис (1:0), а команда Мали оказалась сильнее ЮАР (2:0).
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта (7).