Мбаппе: футбол приближается к модели НБА с сезонами по 70 игр

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об увеличении количества матчей в сезоне, сравнив футбол с НБА.

«Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Лично я не против играть так много, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и давать публике ожидаемое зрелище.

В НБА игроки не проводят каждый матч, а во франшизах практикуется управление нагрузкой. Но если бы сегодня я решил сказать: «Я устал, я не буду играть в субботу», это бы не сработало. Зритель, который платит за билет и, возможно, увидит вас только один раз за сезон, хочет стать свидетелем спектакля, достойного этого названия, и это нормально. Однако это другой метод управления, которому подвергается футбол, если количество матчей увеличивается. Я не хочу преподавать уроки, но мы должны думать вместе, чтобы добиться наилучшего результата, и чтобы игроки, зрители и власти объединились», — приводит слова Мбаппе GQ.