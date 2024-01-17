Игрок «Зенита» Караваев рассказал о первых тренировках на сборах после травмы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о первых тренировках на зимних сборах после травмы.

«Как прошла сегодняшняя тренировка? Потренировались хорошо: утром было много беговой работы, вечером — больше тактики, командные взаимодействия в обороне, в атаке. Ноги постепенно становятся тяжёлыми, но это нормально для первых дней сборов.

Дальше будет легче? Первая неделя всегда самая трудная: нет матчей, двухразовые тренировки, зал, бег. Надеюсь, что потом будет полегче.

Как себя чувствую? Всё хорошо, работаю в общей группе. Слава богу, никаких проблем нет. Так получилось: сначала получил травму, потом начался отпуск — пауза вышла вдвойне тяжёлой», — приводит слова Караваева пресс-служба клуба.

Напомним, Караваев в начале ноября получил повреждение и пропустил концовку первой части сезона. При этом Вячеслав сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.