Караваев рассказал, как воспринял то, что в «Зенит» пришли сразу четыре новичка

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своей реакции на новость о том, что в команду пришли сразу четыре новых игрока — защитник Нино, нападающие Артур Гимарайнс и Педро, а также полузащитник Ильзат Ахметов.

«Как восприняли новости о том, что в «Зенит» приходят сразу четыре новичка? Я их ещё не видел, поэтому что‑то конкретное сказать про ребят не могу. Но не сомневаюсь, что они помогут в выполнении наших целей. Это самое главное», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.