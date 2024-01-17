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РФС планирует пригласить Джоковича на товарищеский матч между Россией и Сербией

РФС планирует пригласить Джоковича на товарищеский матч между Россией и Сербией
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин заявил, что организация планирует пригласить первую ракетку мира Новака Джоковича на товарищеский матч между Россией и Сербией.

«Мы активно готовимся к матчу с Сербией и собираемся подарить болельщикам двух стран праздник. Планируем пригласить не только Новака Джоковича, а также (экс-футболистов) Милоша Красича, Неманью Видича, Бранислава Ивановича и популярных сербских музыкантов», — приводит слова Терёшина «РИА Новости».

Напомним, сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Ранее на этой арене российская команда обыграла сборную Камеруна со счётом 1:0.

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