В РФС рассказали, как УЕФА утвердил матч России с Сербией

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как УЕФА утвердил матч сборных России и Сербии на 2024 год. Ранее о возможности проведения такой игры сообщалось в СМИ, позже эти слухи подтвердил президент РФС Александр Дюков.

«Раз переговоры с Федерацией футбола Сербии о товарищеском матче завершились успешно, значит, проблем не было. В марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, так как для большинства из них завершился отбор на Евро-2024.

Мог ли УЕФА запретить Сербии проводить матч с Россией? Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам её утвердили», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Однако это не мешает россиянам проводить товарищеские матчи. Главная сложность — поиск соперников, ведь большинство национальных команд не хочет рисковать своей репутацией и проводить матч с отстранённым соперником.