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Круговой стал первым игроком за 27 лет, который сменил «Зенит» на ЦСКА

Круговой стал первым игроком за 27 лет, который сменил «Зенит» на ЦСКА
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Российский защитник и новичок ЦСКА Данил Круговой стал первым футболистом за 27 лет, который сменил санкт-петербургский «Зенит» на армейцев.

В последний раз такое произошло в январе 1997 года, тогда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков. При этом последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в январе 2002 года, тогда в стан сине-бело-голубых перешёл Предраг Ранджелович.

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

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