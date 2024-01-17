Иван Обляков прокомментировал переход Кругового в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал переход российского защитника Данила Кругового в стан армейцев.

«Дружим ли с ним? Кстати, писал ему недавно, когда появились слухи про переход, но он тогда не стал подтверждать. Не хотел, наверное, сглазить. Так что окончательно узнал вместе со всеми только сегодня. Поэтому рад, конечно: он не только мой друг, но и очень хороший игрок, связь у нас с ним отличная. Я только рад.

Теперь мне не придётся играть слева? Да, уже ребята сказали по этому поводу. Если бы он раньше перешёл в ЦСКА, то я бы вообще никогда не играл на этой позиции. Но такова жизнь: я ничуть не расстроен, интересно всегда на разных позициях поиграть, это классный опыт», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 17 января, ЦСКА объявил о подписании Кругового, который перейдёт в стан армейцев летом 2024 года. Данил в составе «Зенита» три раза выиграл МИР РПЛ и четыре раза – Суперкубок России.