Президент «Торино» Каиро: продажа Буонджорно исключена, я не отпущу его зимой

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что не отпустит в зимнее трансферное окно защитника команды Алессандро Буонджорно.

«Я не продам Алессандро Буонджорно, могу ещё раз подтвердить свою позицию. Он останется в «Торино», он также хочет остаться здесь. Я не продам Буонджорно сейчас», — приводит слова Каиро известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Алессандро Буонджорно выступает за «Торино» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.