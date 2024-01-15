«Милан» может усилить оборону одноклубником Сабы Сазонова

Центральный защитник «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно в текущее трансферное окно может перебраться в «Милан». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «россонери» сделают туринцам повторное предложение о покупке 24-летнего игрока обороны после первичного отказа. «Торино» оценивает своего защитника в € 40 млн, однако «Милан» намерен сбить цену, включив в сделку форварда Лоренцо Коломбо.

Буонджорно выступает за «Торино» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.