С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

С казанского футбольного клуба «Рубин» сняли запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«В четверг, 18 января, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение: удовлетворить заявление ФК «Рубин» (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Ширяев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в официальном заявлении РФС.

Напомним, ранее, 2 ноября, Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении казанского клуба. Также РФС тогда удовлетворил заявление экс-тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин и о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований. «Рубин» был обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта.