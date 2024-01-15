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«Рубин» объявил имена футболистов, которые отправятся на первый тренировочный сбор

«Рубин» объявил имена футболистов, которые отправятся на первый тренировочный сбор
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Пресс-служба казанского «Рубина» в своём телеграм-канале опубликовала список футболистов, которые отправятся в составе первой команды на тренировочный сбор в Турцию.

Вратари: Юрий Дюпин, Егор Шамов, Никита Янович, Никита Корец.

Защитники: Дмитрий Кабутов, Игор Вуячич, Урош Дрезгич, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Валентин Пальцев (игрок на просмотре), Мацей Рыбус, Илья Рожков.

Полузащитники: Олег Иванов, Александр Зотов, Марат Апшацев, Угочукву Иву, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Валентин Вада, Никола Чумич, Лазар Ранджелкович, Дарко Йевтич, Леон Мусаев.

Нападающие: Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку.

В рамках первого сбора, который пройдёт с 15 января по 26 января в турецком Белеке, «Рубин» сыграет с сербским клубом «Напредак» (22 января) и с болгарской «Славией» (26 января).

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