«Викторович, вернулись?» Дзюба выложил фото похожего на Слуцкого мужчины в футболке Месси

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба пошутил над своим другом, главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким. Отметим, что до отъезда в Китай тренер и футболист проводили много времени вместе в рамках медийной карьеры — они снимались в нескольких шоу и даже создали свой совместный проект.

Дзюба подшутил над Слуцким Фото: Соцсети Артёма Дзюбы

35-летний форвард железнодорожников в своих соцсетях выложил фотографию, на которой запечатлён похожий на Леонида Слуцкого мужчина в московском метро. Мужчина в футболке с фамилией Лионеля Месси в «Барселоне» стоял спиной к фотографирующему.

«Викторович, вернулись?)))», — подписал фотографию Артёма Дзюба, отметив Леонида Слуцкого.

Напомним, Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.