Артём Дзюба заявил, что постарается обойти Кержакова в списке бомбардиров уже этой весной

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что намерен обойти лучшего бомбардира в истории России, бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Александра Кержакова уже нынешней весной. Напомним, Александр Кержаков забил 233 мяча за свою карьеру, в активе Дзюбы на данный момент 229 мячей, Дзюбе необходимо забить ещё пять голов.

«Важно обойти Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России уже этой весной? Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но не надо забывать, что у нас командный вид спорта, и самое главное для меня — это когда твоя команда побеждает. Если буду играть на команду, делать все правильно, голы и передачи придут сами, поэтому я не зацикливаюсь на статистике. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл 16 матчей в составе московского «Локомотива», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также 35-летний нападающий сыграл четыре матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, отдав одну голевую передачу.

«Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на счету железнодорожников 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.