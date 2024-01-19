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«Нам не хватало агрессивности». Хави — о выигранном матче 1/8 финала Кубка Испании

«Нам не хватало агрессивности». Хави — о выигранном матче 1/8 финала Кубка Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Унионистас де Саламанкой», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 21:30 МСК
Унионистас де Саламанка
Саламанка
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Гомес – 31'     1:1 Ф. Торрес – 45'     1:2 Кунде – 69'     1:3 Бальде – 73'    

«Невозможно, чтобы наши футболисты не извлекали уроков из таких матчей, но это правда, что мы должны быть более агрессивными. В этом матче нам было необходимо сохранять баланс агрессивности, смелости и спокойствия, но в некоторых случаях нам этого не хватало», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, до 45-й минуты «Барселона» уступала «Унионистас де Саламанке» со счётом 1:0. Однако сначала счёт в матче сравнял нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес. Затем, на 69-й минуте защитник Жюль Кунде вывел «Барселону» вперёд. На 73-й минуте гол забил игрок сине-гранатовых Алекс Бальде.

Турнирная сетка Кубка Испании
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