«Нам не хватало агрессивности». Хави — о выигранном матче 1/8 финала Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Кубка Испании с «Унионистас де Саламанкой», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 3:1.

«Невозможно, чтобы наши футболисты не извлекали уроков из таких матчей, но это правда, что мы должны быть более агрессивными. В этом матче нам было необходимо сохранять баланс агрессивности, смелости и спокойствия, но в некоторых случаях нам этого не хватало», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, до 45-й минуты «Барселона» уступала «Унионистас де Саламанке» со счётом 1:0. Однако сначала счёт в матче сравнял нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес. Затем, на 69-й минуте защитник Жюль Кунде вывел «Барселону» вперёд. На 73-й минуте гол забил игрок сине-гранатовых Алекс Бальде.