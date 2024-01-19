Гаджи Гаджиев: у нас футбол устроен так, что государство не хочет его от себя отпускать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о взаимодействии российских клубов с государством.

«В любом случае у нас футбол устроен так, что государство не хочет его от себя отпускать. Посмотрите на клубы РПЛ и Первой лиги: максимум десять процентов из них находятся полностью на частном финансировании, остальные, в том числе махачкалинское «Динамо», так или иначе, дотируются из бюджетов регионов или государственными компаниями-монополистами.

Это гарантия стабильности? Да, с одной стороны гарантия, а с другой стороны… Вот, к примеру, недавно к Бердыеву гость приезжал из Ирана — один из акционеров сообщества, которое имеет три футбольных клуба. Рассказывал, что им выгодно взять третий клуб, поскольку в таком случае сокращается налогообложение. Вот такая поддержка государства. У нас немного другая ситуация. У нас государство считает, что управлять этими процессами лучше им самим», — приводит слова Гаджиева «Черновик».

Ярким представителем частного клуба в РПЛ является «Краснодар», созданный в 2008 году российским бизнесменом Сергеем Галицким.