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Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов — Помазуну: пробуй себя в Европе, даже не думай

Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов — Помазуну: пробуй себя в Европе, даже не думай
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Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голкипере армейцев Илье Помазуне, выступающем в «Урале» на правах аренды.

«Игра Ильи Помазуна в «Урале» доказала нам его высокий класс! Он выручает, не пропускает простые мячи. Если у него будет перспективный вариант в Европе, я, конечно, скажу: «Илья, пробуй, даже не думай». Как говорится, не попробуешь — не узнаешь. Реальность такова, что Илья действительно готов к новому вызову.

Если говорить про его возвращение в ЦСКА, то при великолепном Игоре Акинфееве это будет неправильным выбором», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

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